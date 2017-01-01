Семенченко анонсував другий етап блокади

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Семен Семенченко

Нардеп з активістами збираються влаштувати блокаду підприємств українських олігархів

Депутат Верховної Ради, координатор блокади Донбасу Семен Семенченко анонсував повернення в держвласність підприємств найбільших українських олігархів, в тому числі Рината Ахметова. Про це він сказав в інтерв'ю «Цензор.нет».

«Ми створюємо штаб і пропонуємо новий формат об'єднання зусиль для громадянського суспільства. Яке ставиться завдання на другому етапі блокади? Наше перше завдання - повернути в держвласність підприємства Ахметова і інших олігархів, де вони не виконують інвестиційних зобов'язань», - сказав Семенченко.

Своєю першою стратегічною метою парламентарій назвав Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області, яка контролюється Донецькою паливно-енергетичною компанією (ДТЕК) Ахметова. На питання про те, що саме активісти мають намір зробити з підприємством, він сказав, що вони просто «заберуть його». «Просто заберемо фізично. Змусимо уряд забрати його в держвласність», - зазначив він.

Семенченко також заявив, що у бізнесмена Дмитра Фірташа «потрібно забирати його підприємства, які він хапнув в 2000-х роках».

Як раніше повідомлялось, Семенченко не має документів про закінчення будь-яких навчальних закладів. Так, за його словами, він закінчив Севастопольський технічний університет за спеціальністю «фінансист», однак диплом не отримав. Крім того, дипломну роботу у ВДІКу він не захищав. Ба більше - документа про наявність середньою освіти у Семенченка на руках теж немає.