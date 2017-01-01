Семенченко розказав, що насправді у нього не середня, а півтори вищі освіти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Семен Семенченко

Виявилося, що нардеп не має не лише диплома про вищу освіту - навіть з документом про середню є проблеми

Народний депутат Семен Семенченко стверджує, що має вищу освіту, а також закінчив два курси додаткової професійної освіти, пише «Цензор».

За словами Семенченка, він закінчив Севастопольський технічний університет за спеціальністю «фінанси і кредит», а також навчався у Всеросійському державному інституті кінематографії. Він стверджує, що у ВДІКу «закінчив навчання, але я не здав дипломну роботу. Напевно тому, що був максималістом. Я зібрав велику знімальну групу, знайшов гроші, поїхали в Севастополь і знімали там мою дипломну роботу… мені не подобалося споживацьке ставлення у ВДІКу до студентів - нічому особливому нас не навчили, а гроші висмоктували дуже сильно. Після зйомок я не поїхав здавати диплом, робота у мене навіть недомонтована десь лежить».

Крім того, Семенченко пояснив, чому на сайті Верховної Ради вказано, що у нього середня освіта. «У 2014 році… я залишив свою сім'ю і пішов створювати батальйон «Донбас», - сказав він і продовжив: «пізніше мені подзвонив Антон Геращенко і сказав: «Безлер (Ігор Безлер, один з лідерів терористів «ДНР» - «Главком») вийшов на твою сім'ю, потрібно терміново забирати». Сім'я виїхала терміново, з невеликими грошима і дитячими речами. Все залишилося в квартирі, ми не знали, що держава все це кине, що буде Іловайськ. Тому у мене немає жодного документа. Коли при подачі документів на виборах в ЦВК запитали, яка у мене освіта, я сказав як є. Але документів надати не міг, тому і записали, що середня».

На уточнююче запитання журналістів – мовляв, документи ж зберігаються в Міністерстві освіти, - вінт відповів, що «у цих роках ще не зберігалися». «Адвокат навіть запит відсилав - не велась тоді централізована база. А електронний реєстр з'явився ще пізніше», - зазначив він.

Понад те, виявилося, що навіть з дипломом про середню освіту у нардепа є проблеми: «не можу витягнути його зі школи, яка знаходиться в окупованому Севастополі».

Семенченко також додав, що хотів би отримати ще одну вищу освіту: Цна управлінську спеціальність або на юридичну».