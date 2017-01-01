Семенченко розповів про подальші плани блокувальників на Донбасі

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Нардеп вважає, що «людей свідомо дурять, зводячи всі розмови до вугілля»

Народний депутат «Самопомочі», екс-командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що так званий штаб блокади залізниці на Донбасі планує й далі перекривати ділянки, якими з окупованих територій поставлялося вугілля.

«За час з початку блокади не пройшло понад 14 тисяч вагонів. А це відсутність заробітку російськими олігархами, відсутність заробітку нашим чиновникам на відкатах. Словом, це гроші, які не отримали терористи для того, щоб убивати наших військових», - заявив нардеп.

Він також розповів, скільки вантажів проходять тепер через незаблоковані ділянки: «У Донецькій області залишилася дорога до Маріуполя (з окупованої території), в Луганській області це дорога через Станицю Луганську, Щастя, в бік Старобільська. По цій дорозі відбуваються постачання для ТЕС у Щасті, це Луганська ТЕС».

На думку Семенченка, «людей свідомо дурять, зводячи всі розмови до вугілля».

«Вугілля займає не більше 20% загального товарообігу з окупованими територіями. Там також ідуть метал, цегла, пісок, глина, сірчана кислота, різні механізми... Покласти цьому край можна двома шляхами: 1) ухваливши закон про окуповані території, 2) блокадою, яка призведе не до віялових відключень, а до віялової люстрації», - зазначив один із організаторів блокади на Донбасі.

Як відомо, сьогодні ввечері уряд ввів надзвичайний стан в енергетиці.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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