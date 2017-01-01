Семенченко розповів, яке у нього насправді військове звання
- Сьогодні, 08:00
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Нардеп подав заяву щодо свого звання до Верховного суду, нині чекає на призначення дати засідання.
Народний депутат Семен Семенченко стверджує, що має військове звання «капітан», пише «Цензор».
« Поясню чому. Згідно із законом, позбавити військового звання можна або за вироком суду, або в порядку дисциплінарного стягнення. Щодо мене не було ані вироку суду, ані дисциплінарного стягнення. Більш того, я нагороджений орденом Богдана Хмельницького, у мене маса медалей областей і міст, які ми звільняли, я нагороджений почесним знаком за заслуги в Нацгвардії, зброєю від Авакова, зброєю від СБУ», - зазначив він.
За словами Семенченка, Генштаб «винайшов інноваційний спосіб» позбавлення його звання. «Вони повідомляють, що до наказу про присвоєння мені звання внесли інформацію неправильно. Нібито через те, що у мене немає документів в картотеці. Хоча з картотеки документи, наприклад, могли витягнути! Будь-яка справа може бути взята і викинута просто по команді Муженко (начальник Генштабу Віктор Муженко, - «Главком»). Вони роблять таку штуку: вносять зміни до наказу заднім числом і повідомляють, що слово «майор» тепер потрібно вважати словом «капітан», а слово «капітан» - вважати словом «рядовий».
Нардеп також стверджує, що історія із позбавленням його звання - це помста президента Петра Порошенка. «Порошенко дав команду, Аваков кивнув гривою, виконавцем є заступник начальника Національної гвардії, який відповідає за кадри, Сподар. Він же «кришував» всі спроби розвалити батальйон, координував «лайнометів» і так далі», - уточнив він.
Семенченко також додав, що подав заяву щодо свого звання до Верховного суду, нині чекає на призначення дати засідання.
Як раніше повідомлялось, Семенченко не має документів про закінчення будь-яких навчальних закладів. Так, за його словами, він закінчив Севастопольський технічний університет за спеціальністю «фінансист», однак диплом не отримав. Крім того, дипломну роботу у ВДІКу він не захищав. Ба більше - документа про наявність середньою освіти у Семенченка на руках теж немає.