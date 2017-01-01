Семерак: Для кожного міста є загроза повторення «грибовецької трагедії»

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Засідання Надзвичайної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Львівській ОДА

Мінприроди готове надати термінову допомогу у проведенні екологічної експертизи всіх проектів, підготовлених міською владою Львова

Сьогоднішнє засідання Надзвичайної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Львівській облдержадміністрації вкотре підтвердило необхідність затвердження Національної стратегії поводження з відходами. Про це сказав у Львові міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, коментуючи результати засідання, яке проходило під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«Ми маємо визнати, що для кожного міста в Україні є загроза повторення «грибовецької трагедії». Мінприроди взяло курс на стратегічне вирішення проблеми сміття в країні та розпочало комплексну роботу з підготовки Національної стратегії поводження з відходами. Ми зробили все, щоб процес її створення був максимально швидким. Зараз тривають відкриті консультації з громадськістю, а це є шлях до ухвалення правильного рішення», - зазначив Семерак, якого цитує прес-служба Мінприроди.

Міністр також відзначив, що у вирішенні питання з львівським сміттям важливо, щоб територія сміттєзвалища «Збиранка» було перетворено в екологічно безпечну територію.

«У найкоротші терміни з території міста Львова має бути видалено тверді побутові відходи. Крім того, має бути утворене сучасне екологічно безпечне місце видалення відходів, сортування та переробки сміття. Я переконаний, що міська влада Львова має взяти лідерство та підійти максимально відповідально до цієї роботи», - переконаний Семерак.

Він також відзначив, що Мінприроди готове надати термінову допомогу у проведенні екологічної експертизи всіх проектів, підготовлених міською владою Львова.

За підсумками сьогоднішнього засідання Комісії було прийнято рішення передати місту земельну ділянку для облаштування нового полігону.

Водночас міський голова Андрій Садовий пообіцяв провести за кошти міського бюджету рекультивацію Грибовецького полігону.