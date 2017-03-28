Семерак: Дві області сьогодні не знають, скільки у них звалищ

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Остап Семерак

Дві області до сьогодні не надали дані про сміттєзвалища на своїй території

Після трагедії на Грибовицькому полігоні у Львові Міністерство звернулося до всіх облдержадміністрацій з вимогою надати інформацію про географічні координати, паспорти, наповненість і склад звалищ в їхніх області. Однак наразі дві області не надали такі дані.

Про це розповів міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак в ефірі програми «HARD із Влащенко» (в ефірі о 19:30–20:30) на телеканалі ZIK.

Зараз в Україні, у 24 областях, налічується близько 30 тисяч звалищ. Тобто в середньому на кожну область припадає близько тисячі несанкціонованих полігонів відходів.

«Ми звернулися до Міністерства ЖКГ, що враховує звалища і полігони, щоб вони нам надали більш детальну інформацію. Також звернулися до обласних державних адміністрацій, щоб вони повідомили географічні координати об'єктів, наповненість і склад звалищ. Ми були здивовані, що за всі 25 років незалежності України міністерство було першим, хто запросив таку інформацію. Отже, в обласних представництвах фактично почалася системна катастрофа, адже потрібно було швидко зібрати такі відомості. Однак і сьогодні дві ОДА не змогли надати таку інформацію», – зазначив міністр.

Тобто місцеві чиновники з року в рік звітували про звалища, але при цьому навіть не знали точно, скільки їх є в їхньому підпорядкуванні, а також про стан цих об'єктів.

«Якщо місцевий чиновник навіть не знає, скільки у нього в області є сміття, то чи можемо ми очікувати, що він буде якось боротися з цією проблемою? Зокрема, у Львові зараз проблема зі сміттям полягає в тому, що не можуть знайти ділянку, куди вивозити сміття. Тому питання про будівництво сміттєпереробних підприємств знову відпадає», – зауважив Семерак.

Міністр додає, що загалом по всій Україні немає зацікавленості місцевих органів у будівництві заводів з переробки сміття.

«Відповідальність за складну ситуацію з відходами несуть місцеві ради. Можливо, вони не хочуть без «відкатів» пропускати в область компанію, яка пропонує побудувати завод з переробки, або ж просто їм вигідніше працювати в тіньовому секторі. Адже сміття – це прибутковий бізнес, і так, як він працює зараз, вигідніше, ніж якби заробили сміттєпереробні заводи», – впевнений Семерак.