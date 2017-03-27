Семерак розповів про таємничу бурштинову постанову Кабміну

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Згідно постанови Кабміну, бурштин, який буде добутий під час рекультивації, має бути проданий легально

Постановою Кабміну 1063 намагаються узаконити видобуток бурштину на землях, що потребують рекультивації, зазначив Семерак

Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів України розповів, що постанова Кабміну передбачає, що коли є пошкоджена земля на території лісгоспу, то її, за запитом цього підприємства, можуть рекультивувати. А той бурштин, який буде добутий під час рекультивації, має бути проданий легально через якесь із двох держпідприємств.

Про це Семерак повідомив в ефірі програми HARD з Влащенко на телеканалі ZIK, коментуючи внутрішню постанову Кабміну 1063, якою намагаються узаконити видобуток бурштину на землях, що потребують рекультивації.

Міністр підтвердив існування постанови, але зауважив, що цей документ спрямований на екологічну частину бурштинової теми.

«У ній йдеться виключно про лісові масиви, які є під державними лісовпорядними організаціями», – зауважив міністр екології і природних ресурсів.

Водночас продажем бурштину, видобутого після рекультивації, мають займатися всього два державні підприємства.

«Одне – по вертикалі Мінекології, інше – Мінекономіки», – додав Семерак.

Міністерство екології і природних ресурсів внесло кілька антикорупційних поправок до документу і вони, за словами Остапа Семерака, також були схвалені.

«Щоправда лісгоспи не звертаються по проведення таких робіт. Боюся, що цей проект буде неуспішним», – додав міністр.