Семеро іноземних моряків отримали мізерний штраф за відвідування кримських портів

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Іноземне судно

На капітана судна ще очікує суд

Одеський суд розглянув подання слідчого Військової прокуратури Південного регіону про вчинення адміністративних порушень з боку членів екіпажу судна Sky Moon, яке торік заходило до портів окупованого Криму та призначив штрафні санкції морякам.

Про це речниця Військової прокуратури Південного регіону України повідомила в коментарі «Укрінформу».

«Малиновський районний суд Одеси задовольнив клопотання прокуратури і ухвалив рішення про накладення штрафних санкцій на сімох членів екіпажу морського суховантажу Sky Moon, які забезпечували неодноразові заходи цього судна до закритих портів Криму. За відвідування анексованої території морякам доведеться сплатити по 1 тисячі 700 гривень», - зазначила Стекачова.

Станом на 24 лютого, уточнила речниця прокуратури, судно під прапором Танзанії, яке було заарештовано в грудні 2016 року на Дунаї, пришвартоване у Ренійському порту Одеської області.

Обвинувальний акт стосовно заарештованого капітана судна Sky Moon, який здійснював заходи до закритих портів Криму і був затриманий у внутрішніх водах української частини Дунаю, розгляне найближчим часом Апеляційний суд Києва.

Як відомо, обвинувачений капітан судна, діючи за попередньою змовою з представником судновласника, відправниками та одержувачами вантажів, протягом 2016 року вісім разів забезпечував заходи морського судна Sky Moon у закриті порти Керчі, Феодосії, Севастополя. Капітан склав і видав неправдивий офіційний документ про нібито завантаження на судно вантажу у російському порту Темрюк, аби приховати вчинення злочину в листопаді 2016 року.