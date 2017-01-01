Семеро нелегальних мігрантів потонули в Середземному морі біля берегів Італії

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Більше 45 тисяч нелегальних мігрантів з Північної Африки досягли берегів Італії цього року

Ще 484 людини були врятовані

Сім осіб із майже 500 нелегальних мігрантів потонули в Середземному морі у суботу, 13 травня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на берегову охорону Італії.

За повідомленнями прес-служби берегової охорони Італії, мігранти намагалися допливти до берега на чотирьох перевантажених гумових човнах, 484 людини рятувальникам вдалося врятувати.

В операції брали участь не тільки співробітники берегової охорони, але й екіпажі приватних суден і волонтери.

У береговій охороні не повідомили подробиць того, з яких саме країн прибули мігранти, але більшість з них зазвичай є вихідцями з країн Африки на південь від Сахари і Бангладеш.

Більше 45 тисяч нелегальних мігрантів з Північної Африки досягли берегів Італії цього року, що на 40% більше аналогічного показника за минулий рік, повідомили у Міжнародній організації з міграції (МОМ).

Нагадаємо, у квітні минулого року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення єдиного європейського агентства прикордонної служби берегової охорони. У грудні 2015 року лідери держав і урядів ЄС узгодили позицію щодо формування єдиної європейської служби прикордонного контролю і берегової охорони на базі агентства Frontex. Перегляд принципів охорони кордонів ЄС був викликаний небувалим напливом мігрантів з країн Африки та Близького Сходу.