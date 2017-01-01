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    Семеро нелегальних мігрантів потонули в Середземному морі біля берегів Італії

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    <span lang="UK">Більше 45 тисяч нелегальних мігрантів з Північної Африки досягли берегів Італії цього року</span>
    Більше 45 тисяч нелегальних мігрантів з Північної Африки досягли берегів Італії цього року

    Ще 484 людини були врятовані

    Сім осіб із майже 500 нелегальних мігрантів потонули в Середземному морі у суботу, 13 травня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на берегову охорону Італії.

    За повідомленнями прес-служби берегової охорони Італії, мігранти намагалися допливти до берега на чотирьох перевантажених гумових човнах, 484 людини рятувальникам вдалося врятувати.

    В операції брали участь не тільки співробітники берегової охорони, але й екіпажі приватних суден і волонтери.

    У береговій охороні не повідомили подробиць того, з яких саме країн прибули мігранти, але більшість з них зазвичай є вихідцями з країн Африки на південь від Сахари і Бангладеш.

    Більше 45 тисяч нелегальних мігрантів з Північної Африки досягли берегів Італії цього року, що на 40% більше аналогічного показника за минулий рік, повідомили у Міжнародній організації з міграції (МОМ).

    Нагадаємо, у квітні  минулого року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення єдиного європейського агентства прикордонної служби берегової охорони. У грудні 2015 року лідери держав і урядів ЄС узгодили позицію щодо формування єдиної європейської служби прикордонного контролю і берегової охорони на базі агентства Frontex. Перегляд принципів охорони кордонів ЄС був викликаний небувалим напливом мігрантів з країн Африки та Близького Сходу.

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