Сенат Канади підтримав ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною

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Сенат Канади

Фінальне голосування в Канаді може відбутися вже наприкінці березня або на початку квітня.

Верхня палата федерального парламенту Канади абсолютною більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою у другому читанні.

Як повідомляє «Укрінформ», за відповідне рішення проголосувало 102 сенатори (всього у канадському Сенаті 105 парламентарів).

Перед остаточним голосуванням у третьому читанні документ має повторно отримати погодження профільного комітету. Фінальне голосування може відбутися вже наприкінці березня або на початку квітня.

Після затвердження Сенатом, наступним кроком з боку Канади на шляху до набрання Угодою чинності стане її підписання генерал-губернатором. Однак, аби Угода почала діяти, її має схвалити також парламент України.

Як відомо, нижня палата парламенту Канади завершила процес ратифікації цього документу ще в лютому.

Угода була підписана 11 липня цього року під час візиту Джастіна Трюдо до Києва. Із набранням нею чинності, що стане можливим після завершення процедури ратифікації парламентами обох країн, Канада негайно скасує мита на 99.9% українського імпорту.

У свою чергу Україна теж одразу скасує 86% мит на імпорт з Канади, протягом 7 років привівши митну політику у паритет.