Сенат Канади ратифікував угоду про вільну торгівлю з Україною

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До завершення ратифікації залишився лише підпис генерал-губернатора Канади

Сенат Канади проголосував за ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Україною.

Про це у своєму Twitter написав посол України в Канаді Андрій Шевченко.

«Великий український день в Канаді триває: Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною!», - зазначив посол.

Він додав, що до завершення ратифікації залишився лише підпис генерал-губернатора Канади.

Нагадаємо, угоду про зону вільної торгівлі було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Україну прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Великий український день у Канаді триває: Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною! pic.twitter.com/McVltKfRM7 — Andriy Shevchenko (@AShevch) 18 мая 2017 г.

На початку квітня Порошенко схвалив ратифікацію угоди про ЗВТ з Канадою.

15 квітня в Україні набув чинності закон про ратифікацію зони вільної торгівлі з Канадою.

Очікується, що угода буде сприяти припливу іноземних інвестицій в Україну.