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    Сенат Канади ратифікував угоду про вільну торгівлю з Україною

    • Вчора, 23:56
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    Колаж з прапорів України та Канади
    Колаж з прапорів України та Канади

    До завершення ратифікації залишився лише підпис генерал-губернатора Канади

    Сенат Канади проголосував за ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Україною.

    Про це у своєму Twitter написав посол України в Канаді Андрій Шевченко.

    «Великий український день в Канаді триває: Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною!», - зазначив посол.

    Він додав, що до завершення ратифікації залишився лише підпис генерал-губернатора Канади.

    Нагадаємо, угоду про зону вільної торгівлі було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Україну прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

    На початку квітня Порошенко схвалив ратифікацію угоди про ЗВТ з Канадою.

    15 квітня в Україні набув чинності закон про ратифікацію зони вільної торгівлі з Канадою.

    Очікується, що угода буде сприяти припливу іноземних інвестицій в Україну.

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