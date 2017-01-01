Сенат Канади ратифікував угоду про вільну торгівлю з Україною
- Вчора, 23:56
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До завершення ратифікації залишився лише підпис генерал-губернатора Канади
Сенат Канади проголосував за ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Україною.
Про це у своєму Twitter написав посол України в Канаді Андрій Шевченко.
«Великий український день в Канаді триває: Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною!», - зазначив посол.
Він додав, що до завершення ратифікації залишився лише підпис генерал-губернатора Канади.
Нагадаємо, угоду про зону вільної торгівлі було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Україну прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Великий український день у Канаді триває: Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною! pic.twitter.com/McVltKfRM7— Andriy Shevchenko (@AShevch) 18 мая 2017 г.
На початку квітня Порошенко схвалив ратифікацію угоди про ЗВТ з Канадою.
15 квітня в Україні набув чинності закон про ратифікацію зони вільної торгівлі з Канадою.
Очікується, що угода буде сприяти припливу іноземних інвестицій в Україну.