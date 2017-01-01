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Сенат Канади схвалив зону вільної торгівлі з Україною

Сенат Канади у другому читанні схвалив ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі з Україною

Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомила заступник міністра економічного розвитку, торговий представник України Наталія Микольська.

«Зона вільної торгівлі Україна – Канада: Сенат у другому читанні «за», ще фінал голосування», – написала Микольська.

Нагадаємо, палата громад Канади підтримала ратифікацію угоди про ЗВТ з Україною.

11 липня 2016 року перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та міністр Канади з міжнародної торгівлі Христя Фріланд поставили свої підписи під історичною угодою про запровадження зони вільної торгівлі між Україною та Канадою.