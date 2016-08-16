Сенат США оголосив про початок розслідування «російських» кібератак

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Сенат перевірить повідомлення про зв'язок Росії з будь-якими політичними компаніями

Комітет з розвідки Сенату заявив про початок розслідування «російських кібератак», за допомогою яких намагались вплинути на хід президентських виборів в США, передає Reuters.

Також Сенат перевірить повідомлення про зв'язок Росії з будь-якими політичними компаніями.

Комітет Сенату має намір опитати посадових осіб обох адміністрацій президентів Барака Обами та Дональда Трампа.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія ніколи не намагалася чинити на нього тиск.

Раніше видання The Wall Street Journal назвало ім'я автора «компромату» на Трампа.

Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак під час президентських виборів у США. Спецслужби США повідомили, що Москва зламала електронну пошту національного комітету Демократичної партії та інших, а потім оприлюднила листи, щоб зашкодили кампанії Хілларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу.

Як повідомляють американські ЗМІ, передані Трампу документи про «втручання» Росії в американські президентські вибори містять у собі інформацію про нібито наявний у Москви компромат на майбутнього главу держави

Трамп назвав факти втручання РФ у процес американських виборів «політичним полюванням на відьом».

Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що РФ може шантажувати Трампа, погрожуючи опублікувати підтвердження допомоги йому під час виборів.