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    Сенат США остаточно схвалив заявку Чорногорії на вступ НАТО

    • Сьогодні, 08:34
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    Раніше Сенат США завершив дебати і дав дозвіл на голосування щодо ратифікації членства Чорногорії в НАТО

    Сенат США 28 березня остаточно схвалив заявку Чорногорії на вступ в НАТО. За вступ країни до Альянсу проголосували 97 членів верхньої палати, двоє висловилися проти.

    Ще два члени Альянсу повинні проголосувати за заявку Чорногорії на членство – Іспанія і Нідерланди, але голосування в США вважається найбільш значущим.

    Раніше Сенат США завершив дебати і дав дозвіл на голосування щодо ратифікації членства Чорногорії в НАТО.

    Підтримка США щодо наміру Чорногорії вступити в Альянс виявилася доволі потужною, хоча деякі спостерігачі припускали, що лояльна риторика президента Дональда Трампа щодо Росії може призвести до ослаблення підтримки розширення НАТО.

    Експерти переконують, що членство Чорногорії в НАТО наблизить країну до політичних і економічних структур Європи, а також посилить роздратування з боку Москви, яка проти розширення Альянсу.

    Джерело: Радіо Свобода

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