Сенат США розгляне пакет повномасштабних санкцій за кібератаки РФ
- Сьогодні, 03:20
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Законопроект представлять сенатори Маккейн, Кардін і Менендес
Американські сенатори планують ввести "повномасштабні" санкції відносно Росії у зв'язку з кібератаками, що вплинули на хід президентських виборів.
Про це оголосили республіканець Джон Маккейн, а також демократи Бен Кардін і Роберт Менендес, передає Reuters.
Раніше повідомлялось, що російські дипломати 30 грудня покинули два будинки відпочинку поблизу Вашингтона і Нью-Йорка відповідно до наказу Білого дому.
Білий дім 29 грудня заявив, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, – котрі, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Такі дії стали частиною санкцій США через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.
Посол Росії в ООН Віталій Чуркін назвав виселення дипломатів «скандальним», особливо в час різдвяних свят, коли діти на канікулах, а сім'ї планували проводити час в заміських будинках для відпочинку.
Раніше повідомлялося, що оголошені персонами нон грата 35 російських дипломатів залишать США до 1 січня.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не висилатиме американських дипломатів у відповідь на дії Вашингтона.
Нагадаємо, США внесли в санкційний список Магнітського главу слідчого комітету РФ Бастрикіна. Також, у список внесли депутата Держдуми Лугового і підприємця Ковтуна, які підозрюються в причетності до вбивства Литвиненка.