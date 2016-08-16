Сенат США розгляне пакет повномасштабних санкцій за кібератаки РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Законопроект представлять сенатори Маккейн, Кардін і Менендес

Американські сенатори планують ввести "повномасштабні" санкції відносно Росії у зв'язку з кібератаками, що вплинули на хід президентських виборів.

Про це оголосили республіканець Джон Маккейн, а також демократи Бен Кардін і Роберт Менендес, передає Reuters.

Раніше повідомлялось, що російські дипломати 30 грудня покинули два будинки відпочинку поблизу Вашингтона і Нью-Йорка відповідно до наказу Білого дому.

Білий дім 29 грудня заявив, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, – котрі, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Такі дії стали частиною санкцій США через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін назвав виселення дипломатів «скандальним», особливо в час різдвяних свят, коли діти на канікулах, а сім'ї планували проводити час в заміських будинках для відпочинку.

Раніше повідомлялося, що оголошені персонами нон грата 35 російських дипломатів залишать США до 1 січня.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не висилатиме американських дипломатів у відповідь на дії Вашингтона.

Нагадаємо, США внесли в санкційний список Магнітського главу слідчого комітету РФ Бастрикіна. Також, у список внесли депутата Держдуми Лугового і підприємця Ковтуна, які підозрюються в причетності до вбивства Литвиненка.