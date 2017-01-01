Сенат США розширить розслідування щодо втручання Росії в американські вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенатори Марк Уорнер та Річард Берр

Зараз у розпорядженні спеціальної групи експертів комітету є вже кілька тисяч документів, які були отримані від американських спецслужб

Сенатський комітет розвідки Конгресу має намір розширити масштаби розслідування щодо втручання Росії у вибори США.

Про це заявили очільники комітету - сенатор-республіканець Річард Берр і сенатор-демократ Марк Уорнер, повідомляє «Радіо Свобода».

Таким чином представники відомства заслухають свідчення 20 людей, які мають відношення до розслідування. Це, зокрема, стосуватиметься й радника та зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера. Це пов'язано з тим, що останній під час та після передвиборної кампанії зустрічався з представниками Росії.

Понад те, у комітеті кажуть, що список опитуваних можуть розширити ще більше. Зараз у розпорядженні спеціальної групи експертів комітету є вже кілька тисяч документів, які були отримані від американських спецслужб. Берр зауважив, що відомство працює з «безпрецедентним обсягом документації».

«Ми маємо намір докопатися до істини», - наголосив Берр.

Зазначається, що вже сьогодні у США повинні пройти перші публічні слухання у цій справі.

Раніше повідомлялося, що Манафорт погодився свідчити у Конгресі. Екс-голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт погодився дати свідчення комітету, який розслідує втручання Росії у вибори.