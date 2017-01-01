Сенат США відмовив в імунітеті Флінну за його свідчення про зв’язки з РФ

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Розслідування в Сенаті російського сліду триває

Американські сенатори в Комітеті з питань розвідки не погодилися на умову екс-радника президента США Майкла Флінна надати йому імунітет від судового переслідування в обмін на його добровільні свідчення про зв’язки з урядом Росії.

Про це пише впливове американське видання The Hill.

«Розвідувальний комітет Сенату відхилив прохання колишнього радника президента з питань національної безпеки Майкла Флінна щодо імунітету в обмін на його свідчення в розслідуванні Комітету щодо російського втручання в президентські вибори 2016 року, принаймні цього разу (на нинішніх слуханнях – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Комітет не влаштувало, в тому числі, формулювання «принаймні цього разу», пише видання із посиланням на повідомлення NBC. Розслідування в Сенаті російського сліду триває, тож нинішнє рішення Комітету не виключає укладання такої угоди з Флінном у майбутньому, зазначається в матеріалі.

У цьому зв’язку Президент США Дональд Трамп також відреагував на ситуацію.

«Майк Флінн не мусив просити імунітету в цьому полюванні на відьом (виправданням великої поразки на виборах) з боку ЗМІ і демократів у історичних масштабах», – зазначив нинішній глава Білого дому у одному зі своїх твітер-повідомлень.