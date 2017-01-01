Сенат США закликав до збереження санкцій проти РФ

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Сенат США наголошує на невизнанні Сполученими Штатами нелегальної спроби анексії Криму

Американські законодавці виступили за підтримку України також шляхом передачі Україні оборонних летальних засобів

У Сенаті Сполучених Штатів наголосили на невизнанні анексії Криму та виступили за подальшу підтримку України, у тому числі шляхом посилення економічних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Посольство України в США.

Співголова Сенатського українського кокусу, сенатор від штату Огайо Роберт Портман, а також віце-голова Кокусу, сенатор-демократ від Огайо Шеррод Браун представили проект резолюції під назвою «Осуд незаконної російської агресії в Україні у зв’язку з третіми роковинами анексії Криму».

Співавторами резолюції виступили майже півтора десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

У резолюції, присвяченій третім роковинам намагань РФ анексувати Автономну Республіку Крим, незаконна російська військова окупація українського регіону Крим визнається такою, що суперечить міжнародним нормам, є актом неспровокованої агресії та загрозою регіональній стабільності.

Відтак, Сенат підтверджує відданість США положенням Будапештського меморандуму про гарантії безпеки та політиці невизнання де-юре чи де-факто суверенітету РФ над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами.

Американські законодавці також виступають за подальшу підтримку України, у тому числі шляхом посилення економічних санкцій проти РФ, передачі нашій державі оборонних летальних засобів, підтримки демократії та надання гуманітарної допомоги на виконання ухваленого Конгресом відповідного законодавства.