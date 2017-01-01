Сенат США затвердив мільярдерку Девос на посаді міністра освіти

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Процедура затвердження кандидатури Бетсі Девос опинилась під питанням після того, як її спіймали на плагіаті під час представлення письмових відповідей на запитання Сенату перед слуханнями

Американський Сенат у вівторок затвердив з історично мінімальною перевагою голосів Бетсі Девос на посаді міністра освіти в новій адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомило центральне американське видання The Hill, яке зосереджується на висвітленні новин з Конгресу США.

«Віце-президент Майк Пенс (який, за Конституцією США, також є главою Сенату – ред.) скористався рідкісною нагодою віддати вирішальний голос за Девос, розбивши нічию 50-50 на голосуванні після того, як сенатори Сюзен Коллінз і Ліза Мерковскі стали першими серед республіканців, хто виступив проти ставленика кабінету Трампа», - йдеться у статті.

Таким чином, Майк Пенс став першим віце-президентом за весь час, який скористався правом вирішального голосу під час затвердження кандидата. Востаннє проблему рівного голосування у верхній палаті Конгресу розв'язував віце-президент Дік Чейні в 2008 р., ухваливши план податкового коригування, нагадує видання.

Процедура затвердження кандидатури Бетсі Девос, статки якої перевищують $5 млрд, на посаді міністра освіти в новій адміністрації США опинилась під питанням після того, як її спіймали на плагіаті під час представлення письмових відповідей на запитання Сенату перед слуханнями. Крім того, під час самих слухань формулювання номінантки викликали сумніви в її компетенції.

Лідер сенатської меншості демократ Чак Шумер у вівторок перед голосуванням назвав Девос «некваліфікованим кандидатом», закликавши республіканських законодавців приєднатися до голосу демократів.

Напередодні демократи провели ніч в сесійній залі у спробі згуртувати громадську підтримку навколо їх опозиції. Крім того, відбулися протести під будівлею Капітолію.

Раніше повідомлялось, що новообраний президент США Дональд Трамп прийняв рішення призначити новим міністром освіти США Бетсі Девос.