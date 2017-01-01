Сенат США затвердив на посаді глави ЦРУ Майка Помпео

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Кандидатура Помпео була запропонована президентом США Дональдом Трампом

Сенат США затвердив кандидатуру Майка Помпео, запропонованого президентом США Дональдом Трампом на пост глави ЦРУ. Його кандидатуру підтримали 67 сенаторів, 30 виступили проти.

Про це повідомило агентство Reuters.

Раніше кандидат на пост глави ЦРУ республіканець Майк Помпео, відповідаючи на запитання в Сенаті, звинуватив Росію у вторгненні в Україну та створенні загрози для Європи. За його словами, Росія «агресивно самостверджується» в Україні. Помпео також заявив, що згоден з твердженням про те, що за кібератаками з метою вплинути на президентські вибори в США стоїть Росія. Він назвав це «агресивними діями».