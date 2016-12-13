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    Сенат США затвердив на посаді постійного представника при ООН Ніккі Хейлі

    • Сьогодні, 02:51
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    Ніккі Хейлі змінить Саманту Пауер, яка займала цю посаду з 2013 року

    Сенат США схвалив запропоновану президентом США Дональдом Трампом кандидатуру постійного представника США при ООН. Саманту Пауер на цій посаді змінить Ніккі Хейлі.

    Про це повідомило агентство Associated Press.

    Кандидатуру Хейлі підтримали 96 з 100 сенаторів. Тільки чотири сенатори голосували «проти».

    «Республіканка» Хейлі є чинним губернатором штату Південна Кароліна.

    Вона дочка іммігрантів з Індії.

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