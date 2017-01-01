Сенат затвердив нового генпрокурора США

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Джефф Сешнс

За Джеффа Сешнса проголосувало 52 сенатора

Сенат США затвердив на посаді нового генпрокурора республіканця Джеффа Сешнса. Про це повідомляє агентство Reuters.

За нього проголосувало 52 сенатори, проти - 47.

Сешнс – сенатор від Алабами, відомий жорсткою позицією щодо імміграційних обмежень, а також тим, що з самого початку підтримував президента США Дональда Трампа, який номінував його на посаду генпрокурора, йдеться в повідомленні.

«Я хочу подякувати всім тим, хто після всього все ж знайшов достатньої впевненості, щоб затвердити мене в якості наступного генерального прокурора», - сказав Сешнс.

У 2007 році за рейтингом National Journal Джефферсон Борегар Сешнс увійшов до п'ятірки найбільш консервативних сенаторів. Раніше він працював федеральним прокурором і генеральним прокурором штату.

Як відомо, нещодавно Сенат США затвердив на посаді міністра освіти Бетсі Девос.