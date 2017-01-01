Сенатор Маккейн про вбивство Вороненкова: безсоромний акт державного тероризму Росії

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Джон Маккейн

Американський політик жорстко відреагував на смерть екс-депутат Держдуми Вороненкова

Сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав вбивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова ще одним актом безсоромного державного тероризму РФ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті політика.

«Під час ще одного безсоромного акта державного тероризму Росії серед білого дня в Києві був убитий депутат Денис Вороненков. Жахливий злочин є продовження кампанії в стилі КДБ по залякуванню всіх, хто знаходиться в опозиції до тирана Володимира Путіна», - написав Маккейн.

Сенатор зазначив, що Вороненков виступав проти режиму Путіна, його незаконного вторгнення в Україну і анексії Криму.

«На жаль, Денис Вороненков став ще однією людиною, яка як і Сергій Магнітський, Борис Нємцов заплатили життям за те, що говорили правду в путінській Росії», - заявив Маккейн.

Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненко був убитий громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник в силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що убивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

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