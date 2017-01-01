Сенатор Маккейн закликав зупинити втручання РФ у справи інших країн

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Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил Джон Маккейн

Росія з успіхом продовжує роз'єднувати Україну, зазначив сенатор

Розслідування спроб втручання Росії в президентські вибори у США, а також зв’язків команди нинішнього президента з Кремлем, повинно чітко встановити мотиви та методи росіян, а також знайти спосіб протидії цій тактиці, яку РФ застосовує по всьому світу без наслідків для себе.

Таке переконання висловив у неділю під час інтерв’ю ABC News голова Комітету Сенату США з питань збройних сил Джон Маккейн.

«Ми знаємо про факт спроби росіян змінити результат наших виборів, здійснюючи нападки на фундаментальні основи демократії. Ми маємо знати як, ми маємо знати чому, і найголовніше – ми повинні знати, що потрібно зробити, щоб запобігти подібній діяльності, яку вони продовжують вести у вільних країнах по всьому світу», – заявив американський сенатор.

У цьому зв’язку він підкреслив, що розслідування, яке продовжується в США, має вивчити всі аспекти ситуації, у тому числі «пріоритети президента Трампа, а також інші пріоритети, які, на думку багатьох з нас, маються місце».

Маккейн також зауважив, що втручання Росії в міжнародні справи по всьому світу проходять, практично, без наслідків.

«Вони з успіхом для себе продовжують розчленовувати Україну; вони досягли успіху у створенні значного впливу на Близькому Сході, якого ніколи не мали раніше; вони успішно втрутились у наші вибори, і ми знаємо, що вони продовжують робити те саме у виборчих процесах у Франції та в інших місцях. І досі вони або понесли незначне, або ж взагалі не понесли покарання за все це», – підкреслив сенатор-республіканець.

Водночас, він висловив упевненість у команді з питань національної безпеки в новій адміністрації Трампа, зауваживши, що президенту варто було би прислухатися до них.

Джерело: Укрінформ