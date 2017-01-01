Сенатор США звинуватив Росію у загибелі спостерігача ОБСЄ на Донбасі

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Автомобіль місії ОБСЄ, який було підірвано на Луганщині

Сенатор Роджер Вікер закликав Росію покласти край насильству на Донбасі

Загибель громадянина США Джозефа Стоуна, який був спостерігачем СММ ОБСЄ на Донбасі, напряму пов'язана із зусиллями Росії щодо підживлення конфлікту в Україні та невиконанням нею Мінських домовленостей і зобов'язань перед ОБСЄ. Про це заявив, виступаючи в Конгресі США, глава Гельсінської комісії сенатор Роджер Вікер.

«Якби Росія виконувала Мінські угоди та припинила підтримку, відправку, фінансування та забезпечення сепаратистів у цьому регіоні, не було би жодної необхідності для перебування там спостережної місії», - заявив сенатор, висловивши співчуття рідним загиблого громадянина США й тих спостерігачів ОБСЄ, хто постраждав від вибуху.

Сенатор підкреслив, що причетні до інциденту «повинні бути притягнуті до відповідальності». У цьому зв'язку Вікер зауважив, що «високо цінує зусилля австрійського міністра закордонних справ, який зараз є головою ОБСЄ, щодо привернення уваги до цієї трагедії». Сенатор також звернув увагу на проведення негайного розслідування цих подій, у яких російська сторона відіграє свою роль.

«Я вкотре закликаю російське керівництво покласти край нескінченному насильству (на сході України. – Ред.) й виконувати свої зобов'язання перед ОБСЄ», - наголосив американський законодавець.

За його словами, трагічна загибель представника США підкреслює необхідність безперешкодного доступу для спостерігачів ОБСЄ на окупованих територіях та в прикордонних з Росією районах.

Нагадаємо, після підриву автомобіля СММ ОБСЄ у неділю всі патрулі організації було повернуто на бази.

У неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один дістав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки та співпраці в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.

Джерело: Укрінформ