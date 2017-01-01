Сенатори порадили Трампу спочатку зустрітися з Порошенком, а потім з Путіним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Reuters Президент США Дональд Трамп

Двопартійна група сенаторів США підписала відкритий лист Трампу

Двопартійна група сенаторів США підписала відкритий лист президентові США Дональду Трампу про необхідність реалізації зовнішньої політики, в тому числі двосторонніх зустрічей на вищому рівні, з союзниками і партнерами, а потім з Росією, яка продовжує виступати агресором. Копія листа розміщена на офіційній сторінці сенатора Роберта Портмана.

«В той час, як Ваша адміністрація продовжує розробляти політику просування американських інтересів національної безпеки та зовнішньої політики, ми настійно рекомендуємо вам залучити наших традиційних союзників і визначити пріоритет для зустрічей з іноземними лідерами країн, з якими ми поділяємо історичні зв'язки, демократичні цінності та спільні інтереси», - зазначили сенатори.

У листі підкреслюється, що багато американські союзники в Європі «з тривогою» очікують позиції нинішньої адміністрації про зобов'язання США перед НАТО та іншими установами, які зберігають міжнародний порядок.

«Разом з нашими найбільш прихильними союзниками в Європі, ми як і раніше стурбовані тривалою військовою агресією Росії у східній Україні і окупацією Криму», - зазначили законодавці.

Воно підкреслили, що через дестабілізуючого впливу Росії, близько 10 тис. людей загинули, більше 20 тис. отримали поранення і майже 2 млн стали внутрішньо переміщеними особами, що може мати далекосяжні наслідки для союзників і інтересів США в регіоні.

«У цьому зв'язку ми настійно рекомендуємо Вам зустрітися з високопоставленими керівниками України, в тому числі президентом Петром Порошенком, перед будь-якими офіційними зустрічами з керівництвом Росії, включаючи президента РФ Володимира Путіна», - зазначили в листі сенатора.

Зустріч з демократично обраними представниками України «направить потужний сигнал про те, що Сполучені Штати і надалі вважають пріоритетом наші відносини з союзниками і будуть зберігати наші зобов'язання щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії».

Свої підписи під листом президенту США поставили сенатори Роберт Менендес, Джон Маккейн, Роберт Кейсі-молодший, Джеймс Інхоф, Джин Шахін, Роберт Портман.

Нагадаємо, у Сенаті США пройшли слухання щодо втручання Росії в американські вибори і політичні процеси в цілому.