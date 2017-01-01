Сенатори США пропонують створити «гібридний трибунал» по Сирії

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Загибель дітей у Сирії

Термін «гібридний трибунал» означає тимчасовий кримінальний трибунал

Група американських сенаторів пропонує законопроект, який забезпечить створення так званого «гібридного» трибуналу для розслідування військових злочинів у Сирії.

Відповідний документ опубліковано на сайті комітету Сенату США з закордонних відносин.

Повідомляється, що даний законопроект внесли на розгляд Конгресу США.

У документі вказані втрати від конфлікту в Сирії, збиток і прийняті для розслідування військових злочинів заходи, причому ключову відповідальність за військові злочини покладено на президента країни Башара Асада.

Крім того, законопроект передбачає створення «гібридного» трибуналу по Сирії. «Термін «гібридний трибунал» означає тимчасовий кримінальний трибунал, який об'єднає юристів, суддів та інших фахівців для переслідування осіб, підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду», - йдеться в законопроекті.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Рекс Тіллерсон, який наступного тижня має відвідати з візитом Москву, звинуватив Росію в некомпетентності або співучасті під час проведення сирійською авіацією хімічної атаки проти цивільного населення в провінції Ідліб.

Джерело: РБК-Україна