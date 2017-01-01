Сенату США пропонують посилити тиск на Росію новими санкціями

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Діяльність Росії є серйозною загрозою для американських інтересів, зазначив представник Центру з питань санкцій та запобігання незаконному обігу фінансів

З метою зменшення загрозливої поведінки Росії в Україні, Сирії, а також запобігання її подальшому втручанню у внутрішні справи США та Західної Європи, офіційний Вашингтон має ввести додаткові, «відкалібровані» санкції проти РФ.

На цьому наголосив у середу під час слухань у Сенаті США представник Центру з питань санкцій та запобігання незаконному обігу фінансів Ерік Лорбер.

«Сполучені Штати не досягли багатьох основних цілей, які прагнули при застосуванні інструментів санкцій», – зауважив експерт під час слухань на тему «Оцінка санкцій США проти Росії: наступні кроки».

За його словами, Росія продовжує свою загрозливу діяльність за низкою напрямів попри те, що Вашингтон застосував один із найскладніших режимів санкцій за всю історію. У цьому зв’язку він звернувся до прикладів агресії РФ на сході України, окупації українського Криму, винищення опозиційних лідерів у Росії, підтримки Москвою кривавого режиму Башара Асада в Сирії, знищення Алеппо, втручання у виборчі процеси в США та Західній Європі.

«Діяльність Росії на цих напрямах є серйозною загрозою для американських інтересів, тож Сполучені Штати мають бути готові до використання всіх елементів, що мають у своєму розпорядженні, включаючи економічні можливості, щоб знизити здатність Москви підривати інтереси США всередині країни й за кордоном», – наголосив Лорбер.

На його переконання, це мають бути «додаткові, належним чином вибудувані санкції США». Введення нових економічних обмежень, «якщо вони правильно відкалібровані, можуть стати особливо ефективним (заходом) у підвищенні тиску на Росію», – підкреслив експерт.