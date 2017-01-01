Сенцову присудили премію американського ПЕН-центру «Свобода писати»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Фокус Олег Сенцов

Нагороду отримала двоюрідна сестра українського режисера

Українському режисеру Олегу Сенцову, якого засудили в Росії до 20 років ув'язнення, присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт «Свобода писати». Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

«Церемонія вручення премії Американської ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт «Свобода писати». Цього року її удостоївся наш співвітчизник - режисер, кримчанин Олег Сенцов «за велику мужність виступити проти нетерпимості до свободи вираження і сумлінного інакомислення», - повідомив депутат.

Наєм також додав, що від імені Сенцова премію отримувала його двоюрідна сестра Наталя Каплан. За с його словами, 27 з 40 переможців премії були випущені з в’язниці протягом 18 місяців з моменту їх нагородження.