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    Сенцову присудили премію американського ПЕН-центру «Свобода писати»

    • Сьогодні, 10:12
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    Олег Сенцов
    Фото: Фокус
    Олег Сенцов

    Нагороду отримала двоюрідна сестра українського режисера

    Українському режисеру Олегу Сенцову, якого засудили в Росії до 20 років ув'язнення, присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт «Свобода писати». Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

    «Церемонія вручення премії Американської ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт «Свобода писати». Цього року її удостоївся наш співвітчизник - режисер, кримчанин Олег Сенцов «за велику мужність виступити проти нетерпимості до свободи вираження і сумлінного інакомислення», - повідомив депутат.

    Наєм також додав, що від імені Сенцова премію отримувала його двоюрідна сестра Наталя Каплан. За с його словами, 27 з 40 переможців премії  були випущені з в’язниці протягом 18 місяців з моменту їх нагородження.

    Росія АТО США Олег Сенцов Україна
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