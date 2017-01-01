Сенегал призупинив удари по Гамбії і дав президенту менше доби для передачі влади

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Президент Джамма має визнати свою поразку на виборах, у разі відмови Сенегал продовжить бомбардування

Сенегальські війська, а також сили Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) призупинили військову операцію в Гамбії для забезпечення можливості попередньому главі держави Яї Джамме мирно передати владу обраному лідеру Адаму Барроу, передає Reuters.

У ЕКОВАС заявили, що Джамме повинен відмовитися від влади до полудня 20 січня, інакше військова операція в Гамбії продовжиться.

Раніше повідомлялося, що сенегальскькі війська увійшли в Гамбію для забезпечення передачі влади від попереднього президента Яї Джамме обраному лідеру країни Адаму Барроу.

Дозвіл на вторгнення в Гамбії владі Сенегалу видало Економічне співтовариство західноафриканських держав (ЕКОВАС). Воно в грудні підтримало перемогу на виборах президента Гамбії опозиціонера Адама Берроу.

В даний час Адам Берроу перебуває в Сенегалі.

Раніше повідомлялося, що сенегальські війська увійшли до Гамбії для забезпечення передачі влади від попереднього президента Яйі Джамме обраному лідеру країни Адаму Барроу.

Нагадаємо, військовокомандувач Західноафриканського блоку обіцяв «вжити заходів» о півночі 19 січня та ввести війська в Гамбію, якщо не буде знайдено виходу з політичної кризи, яка склалась в країні.