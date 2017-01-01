Сепаратисти «ДНР» створили організацію для «порятунку Маріуполя»
- Вчора, 23:26
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Так званий форум відбувався у готельному комплексі «Шахтар Плаза»
За даними ЗМІ бойовиків, у «форумі» взяли участь близько 30 осіб
Сьогодні в Донецьку угруповання «ДНР» провело «Форум порятунку Маріуполя» та створили організацію з однойменною назвою.
Про це повідомляє видання «Новини Донбасу» з посиланням на онлайн-ресурс бойовиків.
За даними ЗМІ, у «форумі» взяли участь близько 30 осіб, серед яких і мешканці Маріуполя, які залишили місто «через політичні переслідування з боку влади, а також люди, які проживають там донині і приїхали у Донецьк спеціально для участі у заході».
Зазначається, що ініціатором проведення форуму у Донецьку стала Ірина Попова – «депутат парламенту «ДНР».
Захід пособників бойовиків проходив в конференц-залі готельного комплексу «Шахтар Плаза».