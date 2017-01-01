  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сепаратисти «ДНР» створили організацію для «порятунку Маріуполя»

    • Вчора, 23:26
    • Розсилка
    Так званий форум відбувався у&nbsp;готельному комплексі &laquo;Шахтар Плаза&raquo;
    Так званий форум відбувався у готельному комплексі «Шахтар Плаза»

    За даними ЗМІ бойовиків, у «форумі» взяли участь близько 30 осіб

    Сьогодні в Донецьку угруповання «ДНР» провело «Форум порятунку Маріуполя» та створили організацію з однойменною назвою.

    Про це повідомляє видання «Новини Донбасу» з посиланням на онлайн-ресурс бойовиків.

    За даними ЗМІ, у «форумі» взяли участь близько 30 осіб, серед яких і мешканці Маріуполя, які залишили місто «через політичні переслідування з боку влади, а також люди, які проживають там донині і приїхали у Донецьк спеціально для участі у заході».

    Зазначається, що ініціатором проведення форуму у Донецьку стала Ірина Попова – «депутат парламенту «ДНР».

    Захід пособників бойовиків проходив в конференц-залі готельного комплексу «Шахтар Плаза».

    Читайте також
    Маріуполь ДНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ