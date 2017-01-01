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    Сербія хоче закупити два дивізіони ракетних систем С-300 у Росії та Білорусі

    • Сьогодні, 20:58
    • Розсилка
    Олександр Вучич
    Олександр Вучич

    Питання закупівлі дивізіону обговорювалось із президентами двох країн

    Сербія обговорює перспективи купівлі двох дивізіонів ракетних систем С-300 і полкового командного пункту з Росією і Білоруссю, повідомляє ZN.ua з посиланням на прем'єр-міністра Сербії Олександра Вучича.

    Вучич повідомив журналістам про те, що особисто обговорював це питання з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

    «По С-300 немає угоди. Я згадав про це на переговорах з президентом Путіним, і ми розмовляли про це. Розмовляв про це з президентом Лукашенко», - підкреслив сербський прем'єр-міністр.

    Декількома місяцями раніше, в січні 2017 року голова Міністерства оборони Сербії Зоран Джорджевич повідомляв про плани ведення переговорів з Білоруссю, щодо придбання С-300.

    «У нас немає ніяких домовленостей з цього питання. Але для нас важливо було б мати два дивізіони і один полковий командний пункт. Це стало б для нас рішенням на багато років вперед», - додав Вучич.

    У минулому році Путін пообіцяв підтримку Сербії в «поверненні» Косово. Сербія, яка довгий час підтримувала тісні зв'язки з Росією, розраховує на московську підтримку в дипломатичній боротьбі, щоб не допустити вступу Косова в ООН.

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