Сербські студенти поновили антипрезидентські протести

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Протести у Сербії

Акції протесту призупиняли на період великодніх свят

У Сербії студенти 18 квітня поновили протести проти обрання на посаду президента Олександра Вучича, що донедавна очолював сербський уряд. Протести зупиняли на період великодніх свят.

Опозиція і її прихильники заявляють, що Вучич переміг із порушеннями, серед яких тиск на медіа, хаборництво та шантаж . Вони також називають його автократичним лідером, а його «Сербську прогресивну партію» звинувачують у корупції.

Нагадаємо, протестувальники вимагають відставки спікера парламенту, голови державної виборчої комісії та керівників національного телебачення.

Вони заявлять, що ці чиновники незаконно сприяли перемозі Вучича. Зокрема, спікер, як вони стверджують, неправомірно призначив перерву в роботі парламенту в ході передвиборної кампанії напередодні президентських виборів.

Якщо ці вимоги не будуть виконані, вони наполягають, що Сербія повинна провести позачергові парламентські вибори.

Лідер Сербської прогресивної партії Олександр Вучич переміг у першому турі президентських виборів, які відбулися 2 квітня.

Джерело: Радіо Свобода