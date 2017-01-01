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    Сербські студенти поновили антипрезидентські протести

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    Протести у Сербії
    Протести у Сербії

    Акції протесту призупиняли на період великодніх свят

    У Сербії студенти 18 квітня поновили протести проти обрання на посаду президента Олександра Вучича, що донедавна очолював сербський уряд. Протести зупиняли на період великодніх свят.

    Опозиція і її прихильники заявляють, що Вучич переміг із порушеннями, серед яких тиск на медіа, хаборництво та шантаж . Вони також називають його автократичним лідером, а його «Сербську прогресивну партію» звинувачують у корупції.

    Нагадаємо, протестувальники вимагають відставки спікера парламенту, голови державної виборчої комісії та керівників національного телебачення.

    Вони заявлять, що ці чиновники незаконно сприяли перемозі Вучича. Зокрема, спікер, як вони стверджують, неправомірно призначив перерву в роботі парламенту в ході передвиборної кампанії напередодні президентських виборів.

    Якщо ці вимоги не будуть виконані, вони наполягають, що Сербія повинна провести позачергові парламентські вибори.

    Лідер Сербської прогресивної партії Олександр Вучич переміг у першому турі президентських виборів, які відбулися 2 квітня.

    Джерело: Радіо Свобода

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