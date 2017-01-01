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Велика частина бойовиків ставиться до можливості проведення такої наступальної операції скептично

У середовищі бойовиків «ДНР» поширюється інформація про рішення командування російсько-окупаційних військ щодо проведення наступальної операції з повернення в найкоротші терміни втрачених на Авдіївському напрямку позицій. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

За її даними, на ділянці н.п. Веселе - Спартак (Ясинуватський район) здійснюється накопичення живої сили бойовиків за рахунок перекидання додаткових підрозділів спеціального призначення «внутрішніх військ МВС ДНР» і «СОБР МВС ДНР». Бойовиками активно проводиться технічне обслуговування наявного озброєння і бойової техніки, дообладнання вогневих позицій, здійснюється систематичний підвіз боєприпасів на основні бойові позиції.

«Одночасно в середовищі бойовиків «11-го омсп» поширюється інформація про рішення командування «1-го АК ДНР» щодо проведення наступальної операції з повернення в найкоротші терміни втрачених на Авдіївському напрямку позицій («Алмаз», «Алмаз-1» і «Алмаз-2»). Велика частина бойовиків ставиться до можливості проведення такої успішної наступальної операції скептично, вважаючи, що подібна інформація доводиться до особового складу виключно для підняття рівня морально-психологічного стану (різке погіршення «бойового духу» бойовиків викликано значними втратами, яких зазнав «11 полк» в період останньої ескалації бойових дій)», - повідомляє «ІС».