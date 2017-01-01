Серед кандидатів у президенти Ірану вісім жінок
- Сьогодні, 16:26
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Загалом претендентів майже 200
197 осіб зареєструвалися з вівторка в якості кандидатів на майбутніх виборах президента Ісламської Республіки Іран. Такі дані повідомив журналістам керівник Штабу з проведення виборів МВС країни Алі Асгар Ахмаді, передає ТАСС.
За словами чиновника, станом на першу половину сьогоднішнього дня заявки на реєстрацію прийняті від 189 чоловіків і восьми жінок. Найстаршим кандидатом став 82-річний стоматолог.
Резонанс викликала реєстрація колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінежада. Іранські інформаційні агентства публікують відгуки на цю подію політиків і громадських діячів, які майже одностайно засуджують дії екс-президента.
Заявки на реєстрацію для участі у виборах прийматимуть ще п’ять днів. Остаточний список затвердить Наглядова рада Ірану.
Нагадаємо, президентські вибори в Ірані відбудуться 19 травня.
Як повідомляв «Главком», раніше Іран заявив про застосування санкцій щодо 15 американських компаній за їхню ймовірну підтримку Ізраїлю і його «терористичних дій».