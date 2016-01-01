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    Серед жертв теракту в Берліні може бути громадянин України, - посол

    • Вчора, 00:19
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    На даний момент інформація ще не підтверджена

    Серед жертв теракту на різдвяному ярмарку в Берліні може бути громадянин України. Про це на своїй сторінці в Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

    На даний момент інформація ще не підтверджена, поліція завершує ідентифікація тіла.

    «Сумна звістка: є велика ймовірність того, що серед загиблих в Берліні все ж є громадянин України. Поліція завершує ідентифікацію тіла», - написав Мельник.

    19 грудня вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку. В результаті теракту загинули 12 людей, ще близько 50 отримали поранення.

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