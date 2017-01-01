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    Серед жертв урагану в Підмосков’ї є громадянин України

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    Повалені ураганом дерева у Москві
    Повалені ураганом дерева у Москві

    57-річний чоловік був задіяний у роботах з ремонту церкви в Красногорському районі РФ

    У понеділок, 29 травня, у Красногорську (Росія) внаслідок урагану загинув громадянин України. Про це повідомили «Інтерфаксу» в прес-службі адміністрації міського округу.

    «Загиблий – громадянин України, він був задіяний у роботах з ремонту церкви», – сказав співрозмовник агентства.

    Уселі Путілково Красногорського району РФ зірваним сильним поривом вітру листом металевої огорожі було смертельно травмовано 57-річного чоловіка.

    Нагадаємо, що жертвами урагану в Москві та Підмосков'ї стали 14 осіб: у столиці РФ загинуло 11 людей, в області – троє. майже 170 осіб постраждали внаслідок урагану, 146 з них було госпіталізовано.

    Очевидці повідомляють про повалені дерева, пошкоджені автомобілі і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.

    Також внаслідок урагану пошкоджено дах Сенатського палацу на території Кремля.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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