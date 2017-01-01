Серед жертв урагану в Підмосков’ї є громадянин України

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Повалені ураганом дерева у Москві

57-річний чоловік був задіяний у роботах з ремонту церкви в Красногорському районі РФ

У понеділок, 29 травня, у Красногорську (Росія) внаслідок урагану загинув громадянин України. Про це повідомили «Інтерфаксу» в прес-службі адміністрації міського округу.

«Загиблий – громадянин України, він був задіяний у роботах з ремонту церкви», – сказав співрозмовник агентства.

Уселі Путілково Красногорського району РФ зірваним сильним поривом вітру листом металевої огорожі було смертельно травмовано 57-річного чоловіка.

Нагадаємо, що жертвами урагану в Москві та Підмосков'ї стали 14 осіб: у столиці РФ загинуло 11 людей, в області – троє. майже 170 осіб постраждали внаслідок урагану, 146 з них було госпіталізовано.

Очевидці повідомляють про повалені дерева, пошкоджені автомобілі і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.

Також внаслідок урагану пошкоджено дах Сенатського палацу на території Кремля.

Джерело: Інтерфакс-Україна