Сергій Лойко: У Путіна лише два інструменти – провокація і війна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лойко

Російський письменник розповів, що думає про політику президента Росії в світі та Україні

У президента Росії Володимира Путіна є щодо України та світу лише два інструменти – провокація і війна. Про це заявив «Радіо Свобода» письменник, журналіст та фотограф Сергій Лойко. Але такий «інструментарій», на його думку, вже не діє. Передусім тому, що українці зупинили російську агресію, зауважує Сергій Лойко.

Також дається взнаки ситуація у самій Росії. Молодь у ній не виступає поки проти війни, але почала протестувати проти свавілля можновладців-крадіїв.

«Путін – людина війни. Він нічого хорошого не може зробити, а тільки влаштовувати війну і зомбувати населення, переконуючи в тому, що війна – це шлях до вирішення всіх проблем. Зрештою, вони повинні прокинутися, вони повинні очухатися. Скільки можна воювати? Можна перераховувати війни, які він почав, які він спровокував. Інших інструментів у нього немає – провокація і війна», - зазначив Лойко.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Лойко також прокоментував ситуацію в Україні та Росії в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».