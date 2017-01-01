Сервіс із видачі закордонних паспортів припинив роботу

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З технічних причин в усіх центрах «Паспортний сервіс» оформлення та видача закордонних паспортів і ID-карток не здійснюється

Сайт державної компанії «Документ» припинив оформлення та видачу закордонних паспортів з технічних причин. Про це повідомляється на сайті компанії.

«З технічних причин в усіх центрах «Паспортний сервіс» оформлення та видача закордонних паспортів і ID-карток не здійснюється. Про відновлення роботи буде сповіщено на сайті або можете залишити свій e-mail у формі нижче і ми повідомимо Вас про відновлення роботи!Просимо вибачення за тимчасові незручності», — йдеться в повідомленні.

При цьому, на сайті зазначається, що закордонні паспорти та ID-картки можливо оформити в територіальних підрозділах ДМС України.

Нагадаємо, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. 6 квітня сайт державної компанії «Документ» працював зі збоями, після рішення Європарламенту про надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.