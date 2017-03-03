Сервіс таксі Uber запідозрили у обмані представників влади у різних країнах

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Таксі Uber

Американська преса повідомила про використання Uber секретної програми для обману влади

Сервіс таксі Uber протягом декількох років використовував систему Greyball, яка дозволяє обманювати міську владу або співробітників правоохоронних органів в країнах, де послуги компанії заборонені або обмежені. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чотирьох діючих і колишніх співробітників компанії.

За даними видання, Uber використовував цю програму в Бостоні, Парижі та Лас-Вегасі, а також в Австралії, Китаї, Італії та Південної Кореї.

Як приклад видання описує роботу сервісу в Портленді, штат Орегон. Компанія не отримала дозвіл на надання послуг в цьому місті, через що його влада звинуватила Uber в нелегальній роботі в грудні 2014 року. Газета повідомляє про випадок, коли таксі не приїхало до одного з міських патрульних, оскільки Greyball показала водієві, що пасажир - співробітник правоохоронних органів.

Greyball збирає дані про користувачів, виходячи з «геозон», де вони знаходяться. Скажімо, Uber проводить моніторинг території навколо урядових установ в містах, де діяльність компанії обмежена. Якщо людина часто використовує додаток, то він, на думку компанії, пов'язаний з офіційними особами. Такий аналіз дозволяє сервісу уникати або мінімізувати виклики від представників влади або співробітників правоохоронних органів.