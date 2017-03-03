Сервіс таксі Uber запідозрили у обмані представників влади у різних країнах
- Сьогодні, 15:45
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Американська преса повідомила про використання Uber секретної програми для обману влади
Сервіс таксі Uber протягом декількох років використовував систему Greyball, яка дозволяє обманювати міську владу або співробітників правоохоронних органів в країнах, де послуги компанії заборонені або обмежені. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чотирьох діючих і колишніх співробітників компанії.
За даними видання, Uber використовував цю програму в Бостоні, Парижі та Лас-Вегасі, а також в Австралії, Китаї, Італії та Південної Кореї.
Як приклад видання описує роботу сервісу в Портленді, штат Орегон. Компанія не отримала дозвіл на надання послуг в цьому місті, через що його влада звинуватила Uber в нелегальній роботі в грудні 2014 року. Газета повідомляє про випадок, коли таксі не приїхало до одного з міських патрульних, оскільки Greyball показала водієві, що пасажир - співробітник правоохоронних органів.
Greyball збирає дані про користувачів, виходячи з «геозон», де вони знаходяться. Скажімо, Uber проводить моніторинг території навколо урядових установ в містах, де діяльність компанії обмежена. Якщо людина часто використовує додаток, то він, на думку компанії, пов'язаний з офіційними особами. Такий аналіз дозволяє сервісу уникати або мінімізувати виклики від представників влади або співробітників правоохоронних органів.