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    Сезонні роботи. Агросектор як стратегічний напрям української економіки (трансляція)

    • Сьогодні, 12:59
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    Учасники прес-конференції проаналізують стан ринку праці та тенденції в агросфері

    Сьогодні, 1 червня, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему «Сезонні роботи. Агросектор як стратегічний напрям української економіки».

    Запрошені гості:

    Марія Панченко, HR-директор агрохолдингу,

    Катерина Криворученко, спеціаліст експертно-аналітичного центру Міжнародного кадрового порталу «HeadHunter Україна».

    Учасники прес-конференції проаналізують стан ринку праці, тенденції в агросфері, а також яких спеціалістів потребує саме цей сектор української економіки, про реалії та перспективи.

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

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