Сезонні роботи. Агросектор як стратегічний напрям української економіки (трансляція)
- Сьогодні, 12:59
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Учасники прес-конференції проаналізують стан ринку праці та тенденції в агросфері
Сьогодні, 1 червня, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему «Сезонні роботи. Агросектор як стратегічний напрям української економіки».
Запрошені гості:
Марія Панченко, HR-директор агрохолдингу,
Катерина Криворученко, спеціаліст експертно-аналітичного центру Міжнародного кадрового порталу «HeadHunter Україна».
Учасники прес-конференції проаналізують стан ринку праці, тенденції в агросфері, а також яких спеціалістів потребує саме цей сектор української економіки, про реалії та перспективи.
Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: