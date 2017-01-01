Сезонні роботи. Агросектор як стратегічний напрям української економіки (трансляція)

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Учасники прес-конференції проаналізують стан ринку праці та тенденції в агросфері

Сьогодні, 1 червня, о 13:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему «Сезонні роботи. Агросектор як стратегічний напрям української економіки».

Запрошені гості:

Марія Панченко, HR-директор агрохолдингу,

Катерина Криворученко, спеціаліст експертно-аналітичного центру Міжнародного кадрового порталу «HeadHunter Україна».

Учасники прес-конференції проаналізують стан ринку праці, тенденції в агросфері, а також яких спеціалістів потребує саме цей сектор української економіки, про реалії та перспективи.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: