

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шахрайство з платіжними картками

Національний банк України вкотре застерігає громадян від розголошення інформації про свої персональні дані та реквізити платіжних карток

Останнім часом все частіше кібершахраї телефонують користувачам платіжних карток, називаючись представниками Національного банку України та вимагаючи назвати конфіденційну інформацію про реквізити платіжних карток, суми залишків на рахунках або паролі до інтернет-банкінгу тощо. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Національний банк України вкотре застерігає громадян від розголошення інформації про свої персональні дані та реквізити платіжних карток.

«Пам’ятайте, що працівники Національного банку України, ніколи не телефонують з подібними проханнями. Ні служба безпеки Національного банку України, ні керівництво Національного банку України не мають потреби та повноважень запитувати українців про дані їх платіжних карток та рахунків», - йдеться в повідомленні.

НБУ зазначає, що будь-які запитання стосовно роботи з банківськими платіжними картками належать виключно до компетенції працівників банків-емітентів цих карток. «При цьому, слід розуміти, що банки ніколи не запитують конфіденційну інформацію та не телефонують з невідомих телефонних номерів. Телефон вашого банку–емітента вказаний на звороті платіжної картки», - підкреслюють у Нацбанку.

У НБУ радять у разі отримання дзвінків від невідомих осіб, які будуть намагатися отримати персональні дані або інформацію щодо особистих карток та рахунків, припиняти такі розмови та звертатись до контакт–центру банку-емітенту картки або до правоохоронних органів.