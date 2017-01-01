«Шахтар – чемпіон»: Ляшко радіє, як дитина. Опубліковано фото

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Ілюстрація Олег Ляшко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко порадувався за клуб, що вдесяте здобув чемпіонство

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко радіє перемозі донецького клубу «Шахтар» у чемпіонаті з футболу. Про це повідомив його соратник, народний депутат Ігор Мосійчук.

«Лідер Радикальної партії Олег Ляшко радіє як дитина, адже не перший рік вболіває за «Шахтар», - написав у Facebook парламентар, розмістивши відповідне фото.

Сам же Мосійчук вболіває за київське «Динамо», тому не поділяє радості свого лідера.

«Не зважаючи ні на, що футбол - це спорт, в якому перемагає сильніший. Переконаний наступного року чемпіоном стане наше «Динамо», - додав він.

Нагадаємо, у суботу у Харкові відбувся поєдинок гірників з луганською «Зорею». Перемога в цьому матчі забезпечувала підопічним Паулу Фонсеки дострокове завоювання золотих медалей Прем'єр-ліги. При цьому по ходу гри «Шахтар» громив «Зорю» 3:0, але луганська команда зуміла відіграти два м'ячі в кінцівці зустрічі.