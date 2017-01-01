  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Шахтар – чемпіон»: Ляшко радіє, як дитина. Опубліковано фото

    • Сьогодні, 08:55
    • Розсилка
    Олег Ляшко
    Ілюстрація
    Олег Ляшко

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко порадувався за клуб, що вдесяте здобув чемпіонство

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко радіє перемозі донецького клубу «Шахтар» у чемпіонаті з футболу. Про це повідомив його соратник, народний депутат Ігор Мосійчук.

    «Лідер Радикальної партії Олег Ляшко радіє як дитина, адже не перший рік вболіває за «Шахтар», - написав у Facebook парламентар, розмістивши відповідне фото.

    Сам же Мосійчук вболіває за київське «Динамо», тому не поділяє радості свого лідера.

    «Не зважаючи ні на, що футбол - це спорт, в якому перемагає сильніший. Переконаний наступного року чемпіоном стане наше «Динамо», - додав він.

    Нагадаємо, у суботу у Харкові відбувся поєдинок гірників з луганською «Зорею». Перемога в цьому матчі забезпечувала підопічним Паулу Фонсеки дострокове завоювання золотих медалей Прем'єр-ліги. При цьому по ходу гри «Шахтар» громив «Зорю» 3:0, але луганська команда зуміла відіграти два м'ячі в кінцівці зустрічі.

    Читайте також
    футбол спорт Олег Ляшко Ігор Мосійчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ