Шахтарям ДП «Львіввугілля» почнуть виплачувати зарплату

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Шахтарі

Напередодні суд розблокував 22 млн грн на рахунку ДП «Львіввугілля»

Шахтам держпідприємства «Львіввугілля» почали перераховувати кошти для виплати зарплати. Про це з посиланням на дані генерального директора компанії Андрія Дяченка повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

«22 млн грн, заблоковані на рахунку підприємства, в повному обсязі спрямовано на виплату зарплати гірникам Львівської області», - зазначив Дяченко.

За його словами, до кінця дня гроші надійдуть на картки шахтарів.

Як повідомляв «Главком», сьогодні зранку шахтарі Червонограда Львівської області розпочали акцію з припиненням відвантаження вугілля через заборгованість по заробітній платі та пікетували обласний суд Львова.

Згодом Господарський суд Львівської області розблокував рахунки ДП «Львіввугілля».