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    Шахтарям ДП «Львіввугілля» почнуть виплачувати зарплату

    • Сьогодні, 23:22
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    Шахтарі
    Шахтарі

    Напередодні суд розблокував 22 млн грн на рахунку ДП «Львіввугілля»

    Шахтам держпідприємства «Львіввугілля» почали перераховувати кошти для виплати зарплати. Про це з посиланням на дані генерального директора компанії Андрія Дяченка повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

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    «22 млн грн, заблоковані на рахунку підприємства, в повному обсязі спрямовано на виплату зарплати гірникам Львівської області», - зазначив Дяченко.

    За його словами, до кінця дня гроші надійдуть на картки шахтарів.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні зранку шахтарі Червонограда Львівської області розпочали акцію з припиненням відвантаження вугілля через заборгованість по заробітній платі та пікетували обласний суд Львова.

    Згодом Господарський суд Львівської області розблокував рахунки ДП «Львіввугілля».

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