Ще більш небезпечно: обрушився знаменитий щабель Гілларі на горі Еверест

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Як зазначають скелелази, обвал породи міг спричинити надзвичайно руйнівний землетрус у квітні 2015 року у Непалі

Знаменитої ділянки гори Еверест – щабеля Гілларі - більше немає, повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на заяву альпініста Тіма Мосдейла.

Він написав у своєму Фейсбуці, що повідомлення про обвалення породи, які з'явилися в 2016 році, знайшли своє підтвердження. Щабель, який назвали на честь новозеландського дослідника Едмунда Гілларі, обрушився, імовірно, в результаті потужного землетрусу 2015 року.

«Не знаю, що станеться, якщо сніговий хребет не сформується, в цьому місці кілька величезних брил лежать абияк, і подолати їх буде досить складно», - написав британський альпініст.

Ще в травні 2016 року з'явилися фотографії, на яких багато фахівців зробили висновок, що щабель Гілларі обрушився, але сказати напевно не можна було через сніговий покрив.

І за наявного щабля Гіларі черги на підйом або спуск по його поверхні могли означати смертельну небезпеку для тих, хто затримався у разі погіршення погодних умов.

Яким чином буде наразі організовано порядок подолання цієї перешкоди, мандрівники не знають.

«В абсолютно ясний день не має значення, чи затрималися ви на півтори-дві години біля щабля Гіларі, що зовсім поблизу від вершини. Проте якщо погода змінюється, це питання життя і смерті», - говорив ВВС ще п'ять років тому ветеран альпінізму сер Кріс Бонінгтон.