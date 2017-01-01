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    Ще три країни оголосили про розрив дипвідносин з Катаром (оновлено)

    • Сьогодні, 12:15
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    Лівія та Ємен пішли на такий самий крок, як Саудівська Аравія, Бахрейн, ОАЕ і Єгипет

    Тимчасовий уряд Лівії оголосив у понеділок про розрив дипломатичних відносин з Катаром. Це рішення було прийнято тимчасовим лівійським кабінетом під керівництвом Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, штаб-квартира якого розташована на сході країни, пише ТАСС.

    Пізніше ці дії підтримав уряд Ємену, а також Мальдіви.

    Командування аравійської коаліції також прийняло рішення про виключення Катару зі складу учасників альянсу, який веде боротьбу з повстанцями-хуситами в Ємені, через підтримку таких угруповань у цій країні, як «Аль-Каїда» та ІДІЛ, і співпрацю з формуваннями бунтівників.

    Як повідомлялося, головний біржовий індекс Катару впав у понеділок на 8% на тлі розриву дипломатичних відносин з еміратом п'яти арабських держав – Саудівської Аравії, Бахрейну, ОАЕ, Ємену і Єгипту.

    У свою чергу Катар назвав рішення чотирьох арабських держав про розрив дипломатичних відносин з Дохою невиправданим.

    Єгипет Саудівська Аравія Лівія
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