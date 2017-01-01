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    Ще один кандидат передумав йти на главу Нацполіції

    • Сьогодні, 13:55
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    Едуард Альохін
    Едуард Альохін

    Конкурсна комісія має намір визначити трьох претендентів на посаду керівника Нацполіції до 15 лютого

    Начальник Головного управління Нацполіції в Чернігівській області Едуард Альохін зняв свою кандидатуру з конкурсу на главу Національної поліції.

    Про це він повідомив у своєму Facebook.

    «Враховуючи резонанс, який викликало моє рішення зняти свою кандидатуру з конкурсу на главу Національної поліції, хочу коротко пояснити мотивацію свого вчинку. Мотив простий: зваживши всі «за» і «проти», вирішив, що все-таки маю залишитися на Чернігівщині. Саме тут я починав свою правоохоронну кар'єру, тут пройшов усі її щаблі, ріс як професіонал, добре вивчив особливості регіону і властиві йому проблеми», - зазначив Альохін.

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    Він також заявив про те, що у нього є чітке бачення шляхів поліпшення ситуації, а також про бажання продовжувати цю роботу саме разом зі своїм колективом. «Думаю, що саме на своїй нинішній посаді керівника поліції Чернігівської області я здатний принести максимальну користь суспільству і регіону», - зазначив Альохін. 

    Як повідомлялося, у середу, 25 січня, свої кандидатури з конкурсу на посаду глави Нацполіції України зняли заступник глави Національної поліції України - начальник головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко і тимчасово виконуючий обов'язки глави Національної поліції України Вадим Троян.

    Конкурсна комісія має намір визначити трьох претендентів на посаду керівника Нацполіції до 15 лютого. Заяви для участі в конкурсі подали 64 людини. Серед них - в.о. глави Нацполіції Вадим Троян, його заступник Костянтин Бушуєв, начальник кримінального розшуку Сергій Князєв, начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко, начальник Одеського управління поліції Дмитро Головін, Донецького - В'ячеслав Аброськін.

    20 січня стало відомо, що конкурсна комісія не допустила до конкурсу на посаду керівника Національної поліції 20 з 64 претендентів через невідповідність їхніх документів кваліфікаційним вимогам. 

     

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    Національна поліція України
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