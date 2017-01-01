Ще один нардеп заявив, що його хотіли вбити, причому двічі. Каже, замахи планувались у Москві

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Сергій Мельничук

За останніх півтора року на мене було скоєно два замахи – Мельничук

За останніх півтора року на народного депутата від групи «Воля народу» Сергія Мельничука було скоєно два замахи, слід в обох випадках вів до РФ. Про це Мельничук заявив в ефірі телеканала «112 Україна».

«За останніх півтора року на мене було скоєно два замахи. Людей, які стріляли, було заарештовано, допитано, хто організатори, все було відомо, але просто на загал це не виносилося», – заявив Мельничук.

За словами депутата, замахи організовували з Росії. «Слід веде до РФ в обох випадках. В одному з випадків працювали і міліція, і прокуратура, і СБУ. У другому випадку працювала СБУ, відкрито кримінальне провадження і за ним ведеться слідство. Виконавців затримали, а потім відпустили. Там були люди, яких ввели в оману, але організатори ставили завдання цим виконавцям. Слава Богу, ні я, ні ті люди, які були зі мною, не постраждали. Це було у 2014 р.», – заявив Мельничук.

Нагадаємо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники СБУ запобігли вбивству громадського діяча, народного депутата України. Пізніше виявилося, що замах намагалися скоїти на Антона Геращенка.

Як повідомлялось, радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці й здійсненню теракту проти Павла Шеремета. Сам Геращенко стверджує, що слідчі впевнені у цьому на 99,9%.