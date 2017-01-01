Ще один працівник психіатричної лікарні на Сумщині потрапив під підозру

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Завідуючому психіатрично-діагностичного відділення «Обласна спеціалізована лікарня № 2» вручено повідомлення про підозру

Прокуратура підозрює завідуючого психіатрично-діагностичного відділення спеціалізованої психіатричної лікарні на Сумщині в неналежному виконанні своїх професійних обов’язків.

Про це розповіла прес-секрсжбапрокуратури Сумської області.

«Завідуючому психіатрично-діагностичного відділення комунального закладу Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована лікарня № 2» вручено повідомлення про підозру в неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст.140 КК України, санкція якої передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк», – зазначила Науменко.

За її інформацією, досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний медичний працівник недооцінив стан п’яти хворих, неправильно встановив їм діагноз, не призначив відповідне обстеження та лікування. У подальшому зазначені пацієнти померли у відділенні закладу. Хоча, на переконання прокуратури, за умови своєчасного та правильного діагностування, а також адекватного лікування – смерті хворих від ускладнення пневмонії можна було б уникнути.

Прокуратура вже готує клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Відомо, що після проведення ексгумації встановлено, що причиною смерті п’яти пацієнтів спеціалізованої лікарні № 2, які померли в грудні 2016 року, є гостра гнійна пневмонія, зумовлена тривалим перебуванням у приміщенні з пониженою температурою. При цьому, згідно з попередніми патологоанатомічними дослідженнями, смерть зазначених осіб не була пов’язана із захворюванням органів дихальних шляхів.

Досудове розслідування триває, прокуратура вже готує повідомлення про підозру іншим особам, які причетні до вказаного злочину.

Як раніше повідомлялося, 3 березня за клопотанням прокуратури колишньому головному лікарю комунального закладу «Сумська обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 квітня 2017 року без права внесення застави. Перед цим, 1 березня 2017 року, їй вручили повідомлення про підозру за ч.1 ст.127 (катування, тобто умисне заподіяння фізичного чи морального страждання) та ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.