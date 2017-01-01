Ще одна країна дозволила одностатеві шлюби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Архієпископ євангелічно-лютеранської церкви Фінляндії Карі Мякінен схвалив закон

У Фінляндії набув чинності закон «Про рівноправний шлюб», повідомляє YLE.

Парламент країни ухвалив закон у грудні 2014 р.

Архієпископ євангелічно-лютеранської церкви Фінляндії Карі Мякінен також схвалив закон. Після цього багато вірян почали зрікатися церкви.

Низка країн дозволяє одностатеві шлюби. Це, зокрема, Аргентина, Бельгія, Канада, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, ПАР, Іспанія, Швеція, Франція, Мексика (Кінтана-Роо, Коауїла, Чіуауа і Герреро, а також Мехіко), Сполученні Штати Америки, Нова Зеландія, Данія, Бразилія, Уругвай, Люксембург, Фінляндія, Словенія, Ірландія. Ізраїль не визнає одностатевих шлюбів, укладених на його території, але визнає одностатеві шлюби укладені під іноземними юрисдикціями.

Як повідомлялося 25 лютого, гомосексуальні пари в Словенії отримали такі ж права, як і гетеросексуальні, крім одного – спільного всиновлення дітей.

Як відомо, найпершою у світі одностатевої парою, яка узаконила свої стосунки, стали данці Аксель і Ейгіл Аксгіли. Це сталося 1 жовтня 1989 року у день набуття чинності закону Данії про одностатеві союзи.